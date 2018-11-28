ВТБ подозревает Порошенко в рейдерском захвате свои активов

Арест активов ВТБ на Украине может обернуться иском против президента страны. Группа оставляет за собой право обратиться в международный суд.

Там она рассчитывает взыскать с Петра Порошенко средства, которые потратила на покупку у него банка "Мрия". Ведь именно на базе этой организации была создана дочка ВТБ.

"На наш взгляд, вердикты украинских судов являются ничем иным, как узакониванием попытки рейдерского захвата наших украинских активов", — говорится в заявлении пресс-службы банка.

При этом в решениях украинских судов группа видит стремление узаконить попытку рейдерского захвата. В заявлении ВТБ отмечается, что рассмотрение жалоб по этому делу необоснованно затягивается, а действия местной судебной системы политически мотивированы. В таких условиях ВТБ не видит надежды на справедливое рассмотрение дела.

Однако группа подчеркивает, что в любой стране приоритетом для ВТБ остается выполнение обязательств перед клиентами. Четкое соблюдение этого принципа на Украине она уже доказала в случае с БМ-Банком. В процессе завершения деятельности компания строго исполнила требования плана, который был согласован с регулятором, передает "Россия 24".