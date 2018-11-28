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28 ноября 201808:36

Американский эксперт назвал расследование спецпрокурора Мюллера трагическим цирком

"Трагический цирк и мифология" — так военный историк Гуверовского института Виктор Дэвис Хэнсон назвал расследование спецпрокурора Мюллера в прямом эфире американского телеканала Fox News. Эксперт напомнил, что так называемое "российское вмешательство" в выборы до сих пор никто не доказал. А команда спецпрокурора явно предвзята.

"Что касается мифического сговора с Россией — доказательств нет. Я мог бы назвать это цирком, но цирком трагическим. С этими обвинительными актами создается такое впечатление, что отсутствие качества пытаются компенсировать количеством. Обвинения предъявляют всем подряд ", — заявил старший научный сотрудник Гувернского института Виктор Дэвис Хэнсон.

Роберт Мюллер получил назначение и почти сразу набрал ряд политически ангажированных людей. Помните, СМИ восторгались, называли их "командой мечты", "звездным составом"? Двое из них финансировали Хиллари, защищали клиентов, связанных с Хиллари. И мы знаем, что делали господин Стржок и госпожа Пейдж. Это группа людей, тесно связанных между собой.

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