Снег, солнце и мороз: в Москву пришла зима

В Москве ожидается по-настоящему зимняя погода: небольшой снег, солнце и до 6 градусов мороза.

Как рассказали РИА Новости в Центре погоды ФОБОС, утром пройдет небольшой снег. Днем небо расчистится, и выглянет солнце. Температура воздуха днем составит 4-6 градусов мороза, по области — минус 3-8 градусов. Также будет дуть северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

Накануне вечером начавшийся снегопад привел в Москве к 9-балльным пробкам.