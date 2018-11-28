НХЛ. 36 сэйвов Варламова принесли "Колорадо" победу над "Нэшвиллом"

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Колорадо Эвеланш" на чужом льду одержал победу над "Нэшвилл Предаторз" со счетом 3:2.

Победу "лавинам" принесла игра российского вратаря Семена Варламова. Который отразил 36 из 38 бросков по своим воротам. Данный результат помог "Колорадо" приблизиться к "Нэшвиллу" в турнирной таблице Западной конференции. "Предаторз" с 35 очками лидируют, а "Эвеланш" отстают на три балла.