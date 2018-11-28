В Крыму продолжится суд над украинскими моряками

Районный суд Симферополя определит меру пресечения еще девяти морякам задержанных в Керченском проливе кораблей, которые незаконно пересекли российскую границу. Фамилии моряков не сообщаются.

Накануне были арестованы 12 подозреваемых. Под стражей они проведут два месяца. Речь идет об Андрее Опрыско, Сергее Цыбизове, Юрии Будзыло, Владимире Терещенко, Викторе Беспальченко, Владимире Варымезе, Михаиле Власюке, Богдане Головаше, Сергее Чулибе, Владиславе Костышине, Сергее Попове и Романе Мокряке.

Затем были арестованы еще три человека. По данным "Интерфакса", это Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока, которые были ранены при задержании.

25 ноября три судна ВМС Украины — буксир "Яны Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" — вторглись в территориальные воды России. Для их задержания российским пограничникам пришлось применить оружие. На кораблях был обнаружен целый арсенал — пушки, снаряды и автоматические гранатометы. Сейчас суда находятся в Керчи.

На самой Украине с сегодняшнего дня десять областей переходят на военное положение с 10 утра по московскому времени, сообщает "Россия 24". Соответствующий приказ президента страны Петра Порошенко в понедельник одобрила Верховная рада.

В морском порту Одессы в связи с обострением военно-политической обстановки в стране усилили охрану. Об этом сообщил начальник администрации порта. А Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам об угрозе "полномасштабной войны" с Россией после инцидента в Керченском проливе.