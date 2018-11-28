Ущерб от пожара на ледоколе "Виктор Черномырдин" превысил 1,5 миллиона рублей

После пожара на строящемся на Адмиралтейских верфях в Петербурге ледоколе "Виктор Черномырдин" возбуждено уголовное дело, передает "Интерфакс".

В пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР отметили, что в ходе проведения строительных работ произошло возгорание, которое переросло в пожар третьего ранга сложности. Его удалось ликвидировать в 22:15. Общий ущерб судну причинен на сумму более 1 500 000 рублей. При этом статью, по которой возбуждено дело, в ведомстве не уточнили.

В результате произошедшего пожара пострадал сотрудник предприятия, находившийся на борту судна. Ранее МЧС сообщало о двух пострадавших: один госпитализирован с ожогами, другой после медосмотра отказался от госпитализации.

Строительство дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин" началось в октябре 2012 года. Его передача заказчику планировалась на 2015 год, но сроки сдвинулись. Замминистра транспорта Виктор Олерский сообщал о планах построить ледокол к концу декабря 2018 года и отправить его на ледовые испытания весной 2019 года.

Дизель-электрический ледокол проекта 22600 — один из самых мощных и самых больших в мире неатомных ледоколов. Он предназначен для работы на Северном морском пути. Длина судна — 147 м, ширина — 29 м, осадка — 8,5 м, автономность плавания — 60 суток, мощность силовой установки — 25 МВт. Общая численность экипажа и спецперсонала составляет 128 человек.

На судне применена уникальная система электродвижения, позволяющая сохранять управление в полном объеме при движении кормой во льдах. Кроме того, установлена система пневмообмыва корпуса, которая обеспечивает подачу сжатого воздуха вдоль борта, что делает невозможным обмерзание корпуса.