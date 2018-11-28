На северо-западе и юго-востоке Москвы остановились трамваи

На северо-западе Москвы было остановлено движение трамваев.

Как сообщает "Интерфакс", около 7:40 остановились трамваи сразу шести маршрутов — 10, 15, 21, 28, 30 и 31, которые следуют от Строгино в сторону станции метро "Щукинская", а также с улицы Живописной в том же направлении.

Сбой привел к транспортному коллапсу: остановки переполнены людьми, толпы пассажиров штурмуют автобусы или идут пешком, в том числе, по Строгинскому мосту, где остановок других видов общественного транспорта нет. На дорогах образовались пробки.

Также, по свидетельствам очевидцев, похожа ситуация сложилась на юге-востоке Москвы. Трамваи 47-го маршрута не ходят, а 35-й следует по измененному маршруту. Причины масштабного сбоя неизвестны.