СК подозревает четверых московских школьников в изготовлении самодельной бомбы

Дело четырех московских школьников расследует Главное следственное управление Следственного комитета Москвы. Они подозреваются в изготовлении самодельного взрывного устройства. Статус подростков пока не определен. Назначено 20 экспертиз. Среди них генетическая, медицинская и психолого-психиатрическая. С подростками проводятся следственные действия.

Многочисленные самодельные взрывчатые смеси на основе селитры, бездымный порох и другие компоненты для изготовления взрывчатых веществ были обнаружены в квартире 14-летнего московского школьника. Позже выяснилось, что у несовершеннолетнего были соучастники, отмечает ТАСС. Изъятые полицией вещества приобретались для незаконного изготовления взрывчатки.

Школьник был задержан 2 ноября в квартире на улице Свободы. На него вышли, расследуя уголовное дело о теракте в здании управления ФСБ по Архангельской области. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой") и части 3 статьи 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, совершенные организованной группой"). Подросток с обвинениями не согласился.

Пресненский суд Москвы 28 ноября рассмотрит вопрос о продлении срока задержания подростка на два месяца. Заседание пройдет за закрытыми дверями из-за возраста подозреваемого.

Взрыв в здании УФСБ по Архангельской области произошел 31 октября. В результате взрыва самодельного взрывного устройство, внесенного в подъезд здания погиб 17-летний юноша, ранения получили три сотрудника управления. Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт" Уголовного кодекса России. О погибшем известно, что он был студентом политехнического техникума Архангельска. После теракта сотрудники ФСБ подняли всю его переписку по Интернету. Так они и вышли на подростка в Москве, который также интересовался изготовлением взрывчатых веществ.