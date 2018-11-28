Константинополь распустил приходы, созданные русскими эмигрантами первой волны

Священный синод Константинопольского патриархата принял решение о роспуске Западноевропейского экзархата приходов русской традиции.

Экзархат с центром в Париже был создан на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года. Руководил русскими церквями архиепископ Евлогий. В 1930 году Русская православная церковь отстранила его от должности, но большинство приходов остались с архиепископом, после чего он обратился в Константинопольский патриархат и получил от него титул патриаршего экзарха. Сейчас в экзархат входит 65 приходов, 11 действующих церквей и 2 монастыря, сообщает "Интерфакс".

Отношения между Константинопольским патриархатом и Русской православной церковью обострились после того, как патриарх Варфоломей отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и объявил о намерении предоставить автокефалию церкви на Украине. В ответ Русская православная церковь объявила о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.