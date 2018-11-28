В Екатеринбурге на пешеходном перекрестке сбили девочку. Видео

В Екатеринбурге перебегавшую на красный свет 16-летнюю девочку сбила машина — авария произошла вчера, 27 ноября, на регулируемом пешеходном переходе на улице Серафимы Дерябиной.

Водитель быстро ехал по свободной левой полосе, а подросток внезапно появился из-за стоявшего перед "зеброй" автомобиля, который пропускал бегущую девочку.

С места аварии пострадавшую увезли на скорой с переломами тазовых костей и закрытой черепно-мозговой травмой.