Задавившему коллегу уральскому автомойщику дали минимальный срок

К одному году в колонии-поселении приговорил суд 27-летнего автомойщика из города Березовский в Свердловской области, который задавил коллегу на машине клиента, притом что сам не имел водительских прав, сообщили в региональном управлении СКР. Камера наблюдения зафиксировала страшный инцидент, произошедший 17 апреля на улице Ленина.

В то утро молодой человек решил выгнать на улицу помытый Mercedes-Benz. С управлением он не совладал: на кадрах видно, как машина сносит ворота бокса и сбивает двух женщин, мирно беседовавших у входа. Проехав около 20 метров, легковушка остановилась, но ее колесо придавило к земле администратора автомойки. Вторая женщина, сестра виновника аварии, самостоятельно поднялась на ноги и отбежала в сторону. В больницу 52-летнюю сотрудницу автомойки доставили с открытой раной живота, но спасти ей жизнь врачам не удалось.

Сам Сергей Ядрышников рассказал полицейским, что хотел освободить место для приезжающих машин, но хозяин Mercedes отлучился, а потому за руль он сел сам, хотя и не получал водительских прав. За свой проступок горе-водитель получил один год в колонии-поселении.