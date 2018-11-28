Порошенко: США пообещали Украине полную помощь, включая военную

Поддержку в защите суверенитета страны Киеву пообещал госсекретарь США Майкл Помпео. Об этом после телефонного разговора с главой Госдепа 27 ноября заявил президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко и Помпео обсуждали ситуацию вокруг Керченского пролива, сообщает ТАСС. Речь шла только о поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины, подтвердила глава пресслужбы Госдепартамента США Хезер Науэрт. Ни о какой военной помощи речи не шло.

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили правила прохода из Черного в Азовское море. Два украинских бронекатера вторглись без предупреждения в российские территориальные воды. На приказы остановиться украинские военные моряки не реагировали. Катер "Бердянск" расчехлил носовое орудие и повернул его в сторону корабля российской береговой охраны. Это было расценено, как агрессивное действие. По "Бердянску" был открыт предупредительный огонь. Три моряка получили ранения обшивкой корабля.

Украинские корабли были отконвоированы в Керчь. Раненые госпитализированы в Керченскую больницу имени Н.И. Пирогова. 12 моряков были арестованы по решению Киевского райсуда Симферополя 27 ноября, решение по еще 9 морякам будет принято 29 ноября.

В Москве произошедшее назвали сознательной провокацией Киева. Президент Украины Петр Порошенко объявил о введение на Украине военного положение. Если военное положение продлится 60 суток, это будет означать срыв мартовских президентских выборов. По последним опросам общественного мнения, действующий президент Украину в тройку лидеров народных предпочтений не попадает. Военное положение для него едва ли не единственный способ остаться у власти подольше. Порошенко пугает Украину большой войной с Россией.

С другой стороны, в США был принят оборонный бюджет на 2019 год. Он предполагает оказание Украине военной помощи. На это заложено 250 миллионов долларов. В бюджете США на 2018 год на эти цели выделялось 200 миллионов долларов. В конце лета, в частности Вашингтон передал Киеву крупную партию оружия и боеприпасов. В их числе были 3,5 тысячи единиц стрелкового оружия, более 3,1 тысячи мин, около 2 миллионов патронов, около 34 тысяч детонаторов и 52 тысячи ракет. Также украинской армии были поставлены ПТРК "Джавелин", гранатометы и бронеавтомобили "Хаммер".

Американские инструкторы сейчас учат украинских военнослужащих на Яворовском полигоне во Львовской области. Кроме того, с августа 2017 года американские военные в составе 1-го мобильного строительного батальона американских ВМС занимаются сооружением оперативного центра в Очакове. Этот центр будет использоваться украинцами при проведении военно-морских и общевойсковых учений. Но не исключено, что США хотят использовать базу в Очакове в своих целях, прежде всего для разведки.