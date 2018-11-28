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Открытие и изучение ископаемых останков древних животных 26 минут назад
Учёные расшифровали ДНК "сибирского единорога" и рассказали, когда и почему вымер этот древний вид
Современное семейство носороговых насчитывает всего пять видов, однако в прошлом, на различных эволюционных этапах, оно включало до 250 видов. И одним из самых загадочных для палеонтологов до сих пор остаётся древний носорог Elasmotherium sibiricum, также известный как "сибирский единорог".
Считалось, что эти удивительные животные исчезли от 200 до 100 тысяч лет назад, однако в последние годы исследователи находят всё больше доказательств того, что на самом деле "сибирский единорог" не торопился вымирать. Специалисты даже предполагают, что представители этого вида застали древних людей.
В ходе новой работы международная команда исследователей уточнила не только время вымирания необычного вида, но и причины этого печального процесса, а также расшифровала ДНК "сибирского единорога".
Палеонтологи поясняют, что носороги E. sibiricum обитали в евразийских степях, то есть на территории современных Сибири, Казахстана, Монголии, Северного Китая. Животные весили порядка 3,5 тонны и по размерам были вдвое крупнее современных носорогов.
Весовая категория этого вида позволяет отнести его к представителям мегафауны. В эту группу включают также мамонтов, гигантских ленивцев, саблезубых кошек. Исчезновение всех этих существ стало одним из знаковых событий последней ледниковой эпохи.
"Это "мероприятие по уничтожению мегафауны" закончилось приблизительно 40 тысяч лет назад. По этой причине вымирание E. sibiricum, [случившееся] 100 тысяч лет назад, не считалось частью этого события", — рассказывает профессор Эдриан Листер (Adrian Lister) из Музея естествознания Великобритании.
Однако новые находки заставили палеонтологов пересмотреть устоявшиеся представления. За последние несколько лет было найдено 23 хорошо сохранившихся экземпляра, в том числе череп "сибирского единорога". По словам Листера, возраст останков составляет около 39 тысяч лет, а в некоторых случаях, предположительно, около 35 тысяч лет.
Новые находки позволили специалистам собрать больше данных о древних существах. Палеонтологи полагают, что, несмотря на большие размеры и выдающийся плечевой горб, "сибирские единороги" умели развивать большую скорость во время бега.
Судя по анатомическим характеристикам, древние носороги жили на открытых травянистых равнинах и, соответственно, питались в основном травой. Их зубы выглядят приспособленными для такого рода "выпаса", пояснил профессор Листер.
Изучив изотопную подпись тканей зубов, команда это подтвердила. Исследователи уточнили, что "сибирские единороги" предпочитали, по всей видимости, жёсткую и сухую траву.
А вот мнение о поведенческих особенностях вида E. sibiricum можно составить разве что по его потомкам, признаются учёные. Современные носороги, как правило, живут поодиночке и рассредоточиваются по всему ареалу. С учётом того, что у древнего вида среда обитания была относительно ограничена, вероятно, популяции сибирских носорогов были весьма малочисленными.
Собственно, этот фактор, наряду с дефицитом ресурсов, возникшим из-за климатических изменений, представляется наиболее вероятной причиной довольно быстрого вымирания E. sibiricum.
Исследователи отмечают, что вряд ли к исчезновению этих существ имели отношение древние люди. Во-первых, некоторые из них, в частности, неандертальцы, и сами были "заняты вымиранием". Во-вторых, уж слишком много видов животных исчезло за относительно небольшой промежуток времени, чтобы связывать это с деятельностью людей. В-третьих, не было обнаружено никаких археологических свидетельств охоты на сибирских носорогов.
Ещё одна немаловажная часть работы заключалась в расшифровке ДНК "сибирского единорога". Этим занимались специалисты из Университета Аделаиды в Австралии. К слову, извлечь ДНК этого вида из окаменелых останков учёным удалось впервые.
Новые данные помогли определить точное место E. sibiricum на генеалогическом древе носорогов и понять его родственные связи с другими видами.
Как выяснилось, "раскол" на древнюю и современную группы произошёл около 43 миллионов лет назад. Соавтор работы эволюционный биолог Кирен Митчелл (Kieren Mitchell) отметил в пресс-релизе, что "сибирский единорог" и современный африканский белый носорог являются ещё более дальними родственниками, чем люди и обезьяны.
Более того, оказалось, что сибирский носорог бил последним видом из весьма своеобразной и очень древней линии.
Подробнее об этой работе рассказывается в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.
Кстати, в связи с растущей проблемой браконьерства сегодня носорогам угрожает полное вымирание. О спасении одного из видов – северного белого носорога – авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее рассказывали подробно. В мире остались всего лишь две бесплодные самки этих животных, однако специалисты всё ещё не теряют надежды и делают ставку на новейшие репродуктивные технологии.
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