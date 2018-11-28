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28 ноября 201811:53

Дети забавлялись: на красноярском катке подожгли подростка

vk.com

В Красноярске следователи СКР после видео в местных СМИ о подростке, которого на катке подожгли знакомые, начали проверку, передает РИА Новости.

Как сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю, в настоящее время следователи СКР по региону устанавливают личности и возраст подростков, а также обстоятельства и причины произошедшего. Отмечается, что ЧП произошло стадионе "Рассвет".

На видеозаписи видно, что подросток на коньках охвачен огнем​​​, а его друзья пытаются сбить пламя с помощью огнетушителя.

В местных СМИ сообщается, что дети таким образом забавлялись. По факту произошедшего в правоохранительные органы никто не обращался.

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