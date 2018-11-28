Задержан начальник саратовского ГУ МЧС

В Саратове задержан начальник Главного управления МЧС по Саратовской области Игорь Качев. Об этом "Интерфаксу" сообщил депутат областной думы Николай Бондаренко.

Причины задержания не сообщаются. Однако, по информации местных СМИ, речь идет о коррупции. В здании областного ГУ МЧС проходят обыски.

В пресс-службе саратовского МЧС отказались комментировать сообщения о задержании своего начальника. В пресс-службе областного управления ФСБ сказали РИА Новости, что пока нет информации на данный счет.