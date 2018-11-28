Песков: информации об отмене встречи Путина и Трампа нет, она готовится

В Кремле не располагают информацией об отмене готовящейся встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

"Подготовка продолжается, встреча согласована. Какой-либо иной информации от американских визави мы не имеем", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания американского лидера.

Накануне президент США в интервью изданию Washington Post заявил, что запланированная в рамках саммита G20 встреча с Владимиром Путиным может быть отменена из-за инцидента в Керченском проливе.

"Это будет определяющим... Может быть я не стану проводить встречу.... Мне не нравится эта агрессия. Я вообще не хочу агрессии", — пояснил в интервью Трамп.

Встреча лидеров G20 пройдет в Буэнос-Айресе с 29 ноября по 1 декабря. Накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что двусторонние переговоры с президентом России действительно планируются.

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили порядок прохождения через территориальные воды России при следовании из Одессы в Азовское море. В итоге российские пограничники задержали нарушителей и доставили их в Керчь, возбуждено уголовное дело. В ответ украинские власти ввели в десяти областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем, военное положение до 26 декабря.