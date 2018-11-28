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Атаки телефонных террористов 43 минуты назад
Волна телефонного терроризма вернулась в Москву через год. Заминированы 12 ТЦ и вокзал
Сразу двенадцать московских торговых центров провели эвакуацию посетителей после сообщений об угрозах терактов. Среди "заминированных" телефонными террористами оказались "Горбушкин двор", "Атриум", "Мегаполис", "Звездочка", "Капитолий" на Шереметьевской улице, "Цветной", "Электроника на Пресне", "Звезда", "Гагаринский" и "Хорошо" на Полежаевской. Также из-за телефонного террориста эвакуирован Киевский вокзал.
Из зданий на улицу было выведено более четырех тысяч человек, сообщает ТАСС. Все торговые центры проверили кинологи с собаками.
Из торгцентра "Город" на шоссе Энтузиастов, ТЦ "Горбушкин двор" в Багратионовском проезде и ТЦ "Вива" на улице Поляны были после телефонного звонка о минировании выведены 300 посетителей.
Волна телефонных минирований активизировалась осенью 2017 года. Большая часть звонков при этом поступала из-за границы. В частности, звонки делались из Украины, США, стран Европы и даже Японии. С сентября по декабрь 2017 года атаке телефонных террористов подверглись почти 4 тысячи объектов по всей России, из-за ложных минирований были эвакуированы свыше 2,6 миллиона человек.
Не исключено, что нынешний всплеск телефонного терроризма связан с провокацией боевых кораблей Украины в Керченском проливе и последующей за этим попытки Киева ввести военное положение в стране.
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