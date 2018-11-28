Порошенко подписал закон о военном положении в 10 областях Украины

Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине". Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

26 ноября Верховной радой было утверждено введение военного положения на части Украины сроком на 30 суток. Оно закончится в два часа 26 декабря. Данная мера распространяется не на всю территорию, а на 10 областей, граничащих с Россией и Приднестровьем.

В тексте закона сообщается, что он немедленно объявляется через СМИ и вступает в действие со дня его опубликования.

Решение о принятии военного положения в Украине связано с инцидентом в Керченском проливе. 25 ноября три украинских корабля незаконно пересекли государственную границу российского моря. По отношению к судам со стороны России была применена принудительная остановка.