Рекорды первого года вещания: телеканал "Мультимузыка" отмечает день рождения

Детский музыкальный телеканал "Мультимузыка", созданный компанией "Цифровое Телевидение", 1 декабря отмечает свой день рождения. Первый год вещания продемонстрировал востребованность телеканала с любимыми детскими песенками как у юных телезрителей в возрасте до 10 лет, так и у их родителей.

По данным компании Mediascope, которая составляет рейтинги телесмотрения и фиксирует популярность телеканалов, уже в январе 2018 года жители России старше четырех лет смотрели "Мультимузыку" ежедневно по 37 минут в день. По этому показателю "Мультимузыка" вышла в лидеры среди музыкальных каналов и у взрослой аудитории старше 18 лет — они уделяли просмотру в среднем 38 минут каждый день. С тех пор время просмотра канала выросло и достигло значения в 48 минут, что позволило телеканалу опередить федеральных музыкальных вещателей.

Менее чем за полгода работы "Мультимузыка" вошла в топ-5 детских платных телеканалов по среднесуточному рейтингу и на данный момент удерживает лидерские позиции по этому показателю и охвату среди платных музыкальных каналов в аудитории 4+. Канал ежедневно смотрят 425 тысяч человек, что в 1,5 раза больше, чем декабре 2017 года. В среднем, канал привлекает к телеэкрану почти 4,5 миллиона зрителей ежемесячно.

"Привлекать зрителей и непрерывно расширять аудиторию "Мультимузыке" помогают не только оригинальная концепция, но еще собственное производство и регулярные премьеры как музыкальных видео из мультфильмов, так и песен, специально написанных для нашего канала. Приятно, что миллионы семей с детьми поют вместе с нами, и мы со своей стороны продолжим радовать их новинками", — рассказала генеральный продюсер канала "Мультимузыка" Татьяна Цыварева.

Телеканал "Мультимузыка" стал первым детским музыкальным каналом в России. В эфире круглосуточно звучат лучшие песни из популярных мультфильмов. Среди них современные "Лео и Тиг", "Маша и Медведь", "Сказочный патруль", "Смешарики", "Ми-ми-мишки", музыкальная классика "Союзмультфильма", а также многочисленные зарубежные мультфильмы и анимационные сериалы. Кроме того специально для канала создается новый музыкальный контент, объем которого составляет 40% эфира.