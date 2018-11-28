Ивантеевский стрелок: я никого не хотел убивать

Школьник из Подмосковья, который в сентябре 2017 года устроил стрельбу в школе Ивантеевки, свою вину признал, но частично. Как сообщил РИА Новости его адвокат Виктор Запрудницкий, в суде подросток сказал, что убивать никого не хотел.

Он также рассказал, что его подзащитному вменяется ряд статей, в том числе покушение на убийство.

На заседание суда пришло несколько десятков потерпевших, однако, по словам адвоката, пока никаких исков по делу не заявлено. Хотя у низ есть возможность подать иски о компенсации и позднее.

В начале сентября прошлого года во время урока информатики школьник 2002 года рождения ударил учителя с кухонным топориком, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и стрелять из пневматического оружия.

В классе началась паника, ученики стали выпрыгивать из окон. В результате действий подростка учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика — переломы и ушибы.

Подростка задержали. Сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств", но затем следователи дополнительно квалифицировали его действия как "покушение на убийство".

Кроме того, было возбуждено дело о халатности, а прокуратура инициировала проверку органов профилактики.

При этом соседи "ивантеевского стрелка" рассказали, что он всегда был спокойным, агрессии никогда не проявлял, а за его семьей не было замечено ничего необычного.

Однако некоторые ученики этой школы вспоминают, что одноклассники его систематически унижали, но руководство школы на это никак не реагировало.

Рассмотрению данного дела начато 28 ноября в Ивантеевском суде Московской области. Заседание проходит в закрытом режиме и продолжится 29 ноября.