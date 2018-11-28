Продовольственная безопасность - основа устойчивого развития Арктики

27 ноября 2018 в офисе Экспертного центра "Проектный офис развития Арктики" состоялся дискуссионный клуб на тему "Продовольственная безопасность АЗРФ: обеспечение и перспективы". Со-модераторами выступили эксперт "ПОРА" по государственно-частному партнерству Александр Воротников и координатор программ "ПОРА" Александр Стоцкий.

Александр Воротников отметил, что одной из задач государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" является обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, в том числе продовольственной.

В своем выступлении заместитель ректора по аналитической деятельности, директор Финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета Александр Кугаевский рассказал о сложностях, которые возникают при доставке продуктов во многие удаленные регионы, так как существующая транспортная инфраструктура зачастую сезонна. Так, в Республике Саха (Якутия), продукты, отправленные в 2018 году, будут доставлены в труднодоступные населенные пункты только в 2020-2021 годах. За это время многие продукты питания потеряют полезные свойства или станут непригодными для использования.

Ведущий научный сотрудник Центра социально-экономических исследований РИСИ Дмитрий Лыжин представил SWOT-анализ развития аграрного производства и обеспечения продовольственной безопасности российской Арктики. По словам эксперта, необходимо создание агрокластеров, внедрение международных стандартов качества сельхозпродукции, а также развитие органического и биологизированного сельского хозяйства.

Директор инвестиционного бутика "Сан Марино" Владимир Тишак показал, что традиционные тепличные хозяйства не слишком эффективны в условиях Арктики. По его мнению, необходимо использовать высокотехнологичный способ ведения сельского хозяйства – аквапонику.

Руководитель проекта "Бежин Луг 21" Анна Вититина представила российскую технологию прогрессивного растениеводства — вертикальные теплицы. Она считает, что в арктических регионах вертикальные грядки помогут выращивать зелень круглый год с минимальными затратами.

По мнению многих экспертов, важнейшим и при этом недооцененным ресурсом обеспечения продовольственной безопасности Арктики является развитие марикультуры и аквакультуры. Об этом говорили доцент Московского государственного университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского, ихтиолог-рыбовод Анна Ридигер, генеральный директор Группы компаний "ДекосТ" Павел Бабенко, заместитель постоянного представителя Республики Карелия при президенте РФ Наталья Беляева. Генеральный директор ООО "Кольский берег" Дунаев Григорий назвал Баренцево море самым богатым биоресурсами из морей Северного Ледовитого океана. Однако, по его мнению, очень большой процент биоресурсов не освоен.

В заключение Александр Воротников отметил, что обеспечение продовольственной безопасности Арктики требует длительного и системного подхода. Это нормативно-правовое обеспечение, создание агропромышленных кластеров и использование инновационных технологий, обеспечение этой сферы современным образованием. Также необходимо и создание современной инфраструктуры в Арктике. Актуальным инструментом решения этих проблем является государственно-частное партнерство.