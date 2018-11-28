Под Красноярском произошло смертельное ДТП со школьным автобусом

Один человек погиб в столкновении школьного автобуса с грузовиком в Красноярском крае, сообщили в региональном управлении ГИБДД. Последствия ДТП сняли на видео.

Авария произошла утром 28 ноября в Нижнеингашском районе, на 1160-м километре автодороги Р-255 "Сибирь". По предварительной информации, виновником столкновения стал водитель следовавшего в поселок Курдояки автобуса — на перекрестке он не уступил дорогу Hyundai HD 65. Находившийся за рулем грузовика 30-летний мужчина скончался на месте.

Водитель автобуса, 54-летняя классный руководитель и 43-летний пассажир Hyundai были доставлены в больницу. Детей в салоне автобуса не было, поскольку водитель только ехал за ними в поселок Курдояки.