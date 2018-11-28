Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
28 ноября 201813:31

Полицейские вытащили застрявший в снегу автомобиль и помогли отогреться его пассажирам

МВД России по Красноярскому краю

Четыре дня в Минусинском районе Красноярского края шел снег, и дороги с небольшим трафиком сильно замело. Местами высота сугробов достигала полуметра.

Сотрудники ДПС дежурили на трассе "Енисей", когда к ним обратился мужчина с просьбой по помощи, рассказав, что его автомобиль во время метели съехал с дороги и застрял. В машине в это время находились его родственники — семейная пара с двумя детьми.

 

Полицейские поехали на место происшествия и помогли замерзшим людям, ожидающим подмоги: уплотнили колею и вытолкали совместными усилиями застрявшую машину. В это же время на помощь пришел проезжающий мимо автомобилист: он посадил в свой теплый салон детей и отогрел их.

Вскоре застрявший автомобиль вновь обрел способность передвигаться на своих колесах, после чего сотрудники ДПС попрощались и продолжили свое дежурство.

Сейчас

13:06

Центробанк займется ключевой ставкой 14 декабря

12:52

Порошенко подписал закон о военном положении в 10 областях Украины

12:10

10 ТЦ в Москве эвакуированы из-за угрозы взрыва

12:03

Песков: информации об отмене встречи Путина и Трампа нет

11:42

На красноярском катке подожгли подростка

09:40

СК подозревает четверых московских школьников в изготовлении самодельной бомбы

09:35

Ущерб от пожара на ледоколе "Виктор Черномырдин" превысил 1,5 миллиона рублей

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Волна телефонного терроризма вернулась в Москву через год. Заминированы 12 ТЦ и вокзал

Волна телефонного терроризма вернулась в Москву через год. Заминированы 12 ТЦ и вокзал

1 час назад
Порошенко подписал закон о военном положении в 10 областях Украины

Порошенко подписал закон о военном положении в 10 областях Украины

36 минут назад
Центробанк займется ключевой ставкой 14 декабря

Центробанк займется ключевой ставкой 14 декабря

21 минута назад
Песков: информации об отмене встречи Путина и Трампа нет, она готовится

Песков: информации об отмене встречи Путина и Трампа нет, она готовится

1 час назад
Под Красноярском произошло смертельное ДТП со школьным автобусом

Под Красноярском произошло смертельное ДТП со школьным автобусом

25 минут назад
Ивантеевский стрелок: я никого не хотел убивать

Ивантеевский стрелок: я никого не хотел убивать

10 минут назад
Пять человек погибли в страшной аварии под Оренбургом

Пять человек погибли в страшной аварии под Оренбургом

55 минут назад
Самые крупные разделения компаний в XXI веке

Самые крупные разделения компаний в XXI веке

2 часа назад
Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

21.11.2018 09:32
ВТБ подозревает Порошенко в рейдерском захвате своих активов

ВТБ подозревает Порошенко в рейдерском захвате своих активов

5 часов назад
Константинополь распустил приходы, созданные русскими эмигрантами первой волны

Константинополь распустил приходы, созданные русскими эмигрантами первой волны

2 часа назад
В пещерной живописи нашли астрономический код

В пещерной живописи нашли астрономический код

56 минут назад
Американские воздушные шпионы зачастили в район Керченского пролива

Американские воздушные шпионы зачастили в район Керченского пролива

2 часа назад
Мария Каллас: если внимательно прислушаться, в моем пении можно услышать всю меня

Мария Каллас: если внимательно прислушаться, в моем пении можно услышать всю меня

18 часов назад
Новая неделя – новые расследования: доктор Рихтер продолжает спасать жизни

Новая неделя – новые расследования: доктор Рихтер продолжает спасать жизни

26.11.2018 14:05
Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

20.11.2018 12:34
Рекорды первого года вещания: телеканал "Мультимузыка" отмечает день рождения

Рекорды первого года вещания: телеканал "Мультимузыка" отмечает день рождения

15 минут назад
Канатка на Воробьевых: новые маршруты

Канатка на Воробьевых: новые маршруты

41 минута назад
При синдроме раздраженного кишечника поможет гипноз

При синдроме раздраженного кишечника поможет гипноз

47 минут назад
Google реализует "умное" сопряжение Bluetooth-наушников в духе AirPods

Google реализует "умное" сопряжение Bluetooth-наушников в духе AirPods

50 минут назад
В Екатеринбурге пенсионерка упала в яму с кипятком

В Екатеринбурге пенсионерка упала в яму с кипятком

56 минут назад
Samsung инвестирует $40 млн в мобильного "Гарри Поттера"

Samsung инвестирует $40 млн в мобильного "Гарри Поттера"

1 час назад
Ребенок закидал снегом Вечный огонь в Нижнем Тагиле

Ребенок закидал снегом Вечный огонь в Нижнем Тагиле

1 час назад
Дети забавлялись: на красноярском катке подожгли подростка

Дети забавлялись: на красноярском катке подожгли подростка

1 час назад
ДНК "сибирского единорога" рассказала, когда и почему он вымер

ДНК "сибирского единорога" рассказала, когда и почему он вымер

1 час назад
"Доступный флагман" LG G7 Fit стал доступен для предзаказа в России

"Доступный флагман" LG G7 Fit стал доступен для предзаказа в России

2 часа назад
Новое поколение Mazda3 стало полноприводным

Новое поколение Mazda3 стало полноприводным

2 часа назад
Вести.net: Марк Цукерберг проигнорировал заседание международного комитета по фейковым новостям

Вести.net: Марк Цукерберг проигнорировал заседание международного комитета по фейковым новостям

2 часа назад
За что хвалят мультфильм "Ральф против Интернета"

За что хвалят мультфильм "Ральф против Интернета"

2 часа назад
СК подозревает четверых московских школьников в изготовлении самодельной бомбы

СК подозревает четверых московских школьников в изготовлении самодельной бомбы

3 часа назад
Представлен новый Porsche 911 (известны российские цены)

Представлен новый Porsche 911 (известны российские цены)

3 часа назад
Ущерб от пожара на ледоколе "Виктор Черномырдин" превысил 1,5 миллиона рублей

Ущерб от пожара на ледоколе "Виктор Черномырдин" превысил 1,5 миллиона рублей

4 часа назад
Вести.net: Mail.Ru Group разрабатывает собственный голосовой помощник

Вести.net: Mail.Ru Group разрабатывает собственный голосовой помощник

4 часа назад
В Крыму продолжится суд над украинскими моряками

В Крыму продолжится суд над украинскими моряками

4 часа назад
Снег, солнце и мороз: в Москву пришла зима

Снег, солнце и мороз: в Москву пришла зима

5 часов назад
В Грузии проходит второй тур президентских выборов

В Грузии проходит второй тур президентских выборов

6 часов назад
ЧП в Китае: на грузовике сдетонировали взрывоопасные вещества

ЧП в Китае: на грузовике сдетонировали взрывоопасные вещества

6 часов назад
В Приморье принят законопроект о возврате прямых выборов мэров

В Приморье принят законопроект о возврате прямых выборов мэров

7 часов назад
Дипломаты: Марию Бутину держат в одиночке 67 суток, пытаясь сломить ее волю

Дипломаты: Марию Бутину держат в одиночке 67 суток, пытаясь сломить ее волю

8 часов назад
Спартаковец Зобнин признан "Джентльменом года"

Спартаковец Зобнин признан "Джентльменом года"

9 часов назад
В США россиян обвинили в большом интернет-мошенничестве

В США россиян обвинили в большом интернет-мошенничестве

9 часов назад
На агропромышленном форуме в Подмосковье подпишут контракты на 7 млрд рублей

На агропромышленном форуме в Подмосковье подпишут контракты на 7 млрд рублей

10 часов назад
Россия и Аргентина обсуждают строительство стандартной и плавучей АЭС

Россия и Аргентина обсуждают строительство стандартной и плавучей АЭС

10 часов назад
Роналду помог "Ювентусу" выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов

Роналду помог "Ювентусу" выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов

11 часов назад
На лондонском аукционе завершились "русские торги"

На лондонском аукционе завершились "русские торги"

12 часов назад
Итоги "черной пятницы" для покупателей и продавцов: основные показатели

Итоги "черной пятницы" для покупателей и продавцов: основные показатели

12 часов назад
Морской конфликт: реакция ООН, ОБСЕ и Европарламента

Морской конфликт: реакция ООН, ОБСЕ и Европарламента

13 часов назад
Большая премьера: 6 декабря на экраны выйдет "Заповедник" по мотивам повести Довлатова

Большая премьера: 6 декабря на экраны выйдет "Заповедник" по мотивам повести Довлатова

19 часов назад
В Доме музыки выступит гитарист-виртуоз Луис Салинас

В Доме музыки выступит гитарист-виртуоз Луис Салинас

26.11.2018 13:11