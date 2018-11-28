Эксперты WADA посетили московскую антидопинговую лабораторию

Экспертная группа Всемирного антидопингового агентства (WADA) продолжает свою инспекцию в Москве. В среду, 28 ноября, они посетили здание московской лаборатории, в котором хранятся данные проверки подозрительных допинг-проб российских спортсменов.

Напомним, ранее все пробы были опечатаны в связи с федеральным расследованием. В состав делегации, которая прибыла в Москву для переговоров по поводу доступа к данным лаборатории, вошли три эксперта WADA, сообщает ТАСС. Во время визита эксперты встретятся с российскими спортивными властями договорятся с ними о дате второго приезда в столицу.

Посещение сотрудниками WADA московской лаборатории является ключевым условием восстановления Российского антидопингового агентства. В случае невыполнения условий восстановления РУСАДА будет вновь исключено из состава WADA.