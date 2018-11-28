В Москве задержали хулигана, обстрелявшего автобус из пневмата

В Москве пассажирский автобус обстреляли из пневматического оружия. Инцидент произошел на остановке на Святоозерской улице. Злоумышленник несколько раз выстрелил по боковым стеклам автобуса.

Полицейские уже задержали стрелка. Им оказался 26-летний мужчина. Пневматический пистолет у него изъят, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" УК РФ, сообщил ТАСС начальник пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов.