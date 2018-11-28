28 ноября 201814:00
Ударил ребенка ногой по голове: секцию буйного тренера закрыли
В Наро-Фоминске тренер, который применил физическую силу к ребенку, отстранен от занятий. Его секция закрыта, сообщили в Министерстве спорта московской области.
Инцидент случайно сняли на видео родители, которые наблюдали за детской тренировкой. По окончании спарринга 9-летний мальчик по ошибке направился в чужой угол. Наказание последовало незамедлительно: тренер Иван Курилко ударил ребенка ногой в голову. Маме пришлось везти сына в больницу. Теперь своеобразные методы воспитания юных борцов изучает Следственный комитет.
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