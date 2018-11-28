Узнав об отказе в жалобе, Шакро Молодой не оторвался от кроссворда

Приговор криминальному авторитету Захарию Калашову, известному по прозвищу Шакро Молодой, признан законным Мосгорсудом, передает РИА Новости.

Калашов просил суд о снисхождении, заявляя о своей непричастности к совершенным преступлениям. Жалоба защиты осталась без удовлетворения. Отмечается, что во время оглашения приговора Шакро демонстративно разгадывал кроссворд.

В конце марта Никулинский суд Москвы приговорил криминального авторитета к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Его ближайшего соратника Андрея Кочуйкова (по произвищу Итальянец) отправили в колонию на 8 лет и 9 месяцев.

Калашова признали виновным по двум эпизодам вымогательства. Помимо Шакро к делу причастны 11 фигурантов.

В середине декабря 2015 года участники преступной группировки требовали у владелицы ресторана Elements в Москве 8 миллионов рублей. Они угрожали применением насилия и порчей имущества. Также с июня 2015 по август 2016 года сообщники вымогали 10 миллионов рублей у генерального директора крупного акционерного общества.

В числе фигурантов — высокопоставленные служащие СК РФ. Установлено, что за взятку они согласились смягчить обвинения в адрес криминального авторитета и выпустить его из-под стражи. Этот инцидент считается одним из самых громких процессов о коррупции в России.