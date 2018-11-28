Ложная угроза: 15 столичных ТЦ и Киевский вокзал "минировали" из-за границы

Анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах в ряде торговых центров Москвы и на Киевском вокзале, оказались ложными, передает ТАСС.

По данным экстренных служб, по всем анонимным сообщениям была проведена проверка с участием кинологов и прочих специалистов. Нигде взрывного устройства обнаружено не было.

Как сообщалось ранее, в среду в Москве были "заминированы" 15 торговых центров ("Цветной", "Атриум", "Мегаполис", "Капитолий", "Горбушкин двор", "Хорошо" и "Мозаика" и другие), а также Киевский вокзал.

В связи с "минированием" в общей сложности были эвакуированы около 5 тысяч человек. Как выяснилось, звонки осуществлялись из-за границы. Они начали поступать один за другим в районе 11:30 по московскому времени.

По словам руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимира Черникова, звонки не повлияли на обстановку в Москве, все службы работают в штатном режиме. У специалистов есть соответствующий опыт, разработаны алгоритмы действий по принятию решений об эвакуации, по действию всех структур.

Волна ложных минирований прошла в России с сентября по декабрь 2017 года. Атаке телефонных террористов тогда подверглись почти 4 тысячи объектов, были эвакуированы свыше 2,6 миллионов человек по всей России.