"Вспылил": обстрелявшего рейсовый автобус москвича сняла камера наблюдения

Необычный способ выпустить пар выбрал 26-летний житель Москвы, на глазах у девушки, с которой поругался, обстрелявший из пневматического пистолета пассажирский автобус, сообщило столичное управление МВД. Камера наблюдения зафиксировала вспылившего возлюбленного.

Инцидент произошел около восьми часов вечера 24 ноября на Святоозерской улице, когда молодой человек вместе с девушкой направлялся встречать родственницу. По пути они повздорили, причем накал страстей был таков, что ухажер в доказательство своей правоты вытащил из кармана пистолет и трижды выстрелил по проезжавшему мимо автобусу. Отведя душу, он проследовал дальше, по дороге выбросив оружие.

Задержали хулигана после просмотра записей с камер наблюдения. Оправданий своему поступку он не нашел, признав, что вспылил и не контролировал свои действия. Теперь подозреваемого ждет либо крупный штраф, либо обязательные работы, либо колония — статья "Хулиганство" предполагает до пяти лет лишения свободы. В результате инцидента никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал.