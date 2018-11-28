Бизнес на жалости: штрафы за попрошайничество могут увеличить
В России могут ужесточить наказание за попрошайничество. В Госдуме предлагают в несколько раз увеличить штрафы для профессиональных нищих. Но главное — тем, кто побирается с маленькими детьми на руках, будет грозить реальный тюремный срок.
Гуля в столице 3 года, приехала в надежде исправить врожденный дефект.
- А какая операция нужна?
- Пластическая!
- А сколько она стоит?
- Миллион или полтора миллиона.
Говорит, что на деньги горожан ей уже сделали четыре операции.
- Сколько за день удается собрать?
- 4-5 тысяч.
Те, кому на лицо пенять не приходится, придумывают истории болезни. Женщина с плакатом просит милостыню на еду.
- У меня супруг умер, двое детей осталось, на продукты собираю.
Соберет больше, если возьмет детей с собой. С другой женщиной на работу вышли сразу два ребенка.
- У меня семь человек детей, муж меня бросил, ребенку нужна смесь, памперсы.
Если увидите попрошайку c ребенком на руках (они, кстати самые "высокооплачиваемые"), вызывайте полицию. Там обязаны проверить, не в розыске ли малыш.
Относительно новый вид попрошаек — опрятные, по виду ни в чем не нуждающиеся люди. Обычно они очень хотят вернуться домой, но нет денег на билет. Ну, попали в беду, с кем не бывает. Таким хорошо подают. Встретить так называемых "чемоданщиков" можно в аэропортах и на вокзалах.
- А куда вам ехать?
- В Пензу.
- Сколько стоит билет?
- 600 рублей.
- Пойдемте, я куплю вам билет.
- Это на Казанском вокзале только!
- Ну, пойдемте на Казанский вокзал.
- Ты мне здесь помоги…
"Такие люди сразу просят наличку. Когда им предлагаешь какие-то решения, они говорят нет", — рассказывает Виктор Писарев, социальный работник Службы помощи бездомным.
Если человек реально попал в беду, ему помогут. Здесь можно согреться, поесть, принять душ и переодеться. Но конечная цель — вернуть домой. Эта женщина просит отправить ее в Тагил к сыну.
"Если есть основания для отправки этого человека, мы покупаем билет, человек уезжает", — говорит Виктор Писарев, социальный работник Службы помощи бездомным.
Спекулируют на животных, здоровье.
- Сынок у меня тяжело больной, после инсульта парализовало.
И истории эти реальны. Только вот вся прибыль достается не молящим о помощи, а их владельцам.
"Их организуют криминальные круги, совершенно очевидно — это вид криминального бизнеса. Люди оказываются совершенно бесправны перед этим криминалом", — объясняет Михаил Емельянов, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству.
Существующие за попрошайничество штрафы ничто в сравнении с заработком протягивающих руку. Теперь штрафы собираются увеличить сразу в несколько раз. А вот тех, кто организует бизнес, возможно, ждут тюремные сроки.
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