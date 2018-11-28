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28 ноября 201814:59 Жанна Карпенко

Бизнес на жалости: штрафы за попрошайничество могут увеличить

В России могут ужесточить наказание за попрошайничество. В Госдуме предлагают в несколько раз увеличить штрафы для профессиональных нищих. Но главное — тем, кто побирается с маленькими детьми на руках, будет грозить реальный тюремный срок.

Гуля в столице 3 года, приехала в надежде исправить врожденный дефект.

- А какая операция нужна?

- Пластическая!

- А сколько она стоит?

- Миллион или полтора миллиона.

Говорит, что на деньги горожан ей уже сделали четыре операции.

- Сколько за день удается собрать?

- 4-5 тысяч.

Те, кому на лицо пенять не приходится, придумывают истории болезни. Женщина с плакатом просит милостыню на еду.

- У меня супруг умер, двое детей осталось, на продукты собираю.

Соберет больше, если возьмет детей с собой. С другой женщиной на работу вышли сразу два ребенка.

- У меня семь человек детей, муж меня бросил, ребенку нужна смесь, памперсы.

Если увидите попрошайку c ребенком на руках (они, кстати самые "высокооплачиваемые"), вызывайте полицию. Там обязаны проверить, не в розыске ли малыш.

Относительно новый вид попрошаек — опрятные, по виду ни в чем не нуждающиеся люди. Обычно они очень хотят вернуться домой, но нет денег на билет. Ну, попали в беду, с кем не бывает. Таким хорошо подают. Встретить так называемых "чемоданщиков" можно в аэропортах и на вокзалах.

- А куда вам ехать?

- В Пензу.

- Сколько стоит билет?

- 600 рублей.

- Пойдемте, я куплю вам билет.

- Это на Казанском вокзале только!

- Ну, пойдемте на Казанский вокзал.

- Ты мне здесь помоги…

"Такие люди сразу просят наличку. Когда им предлагаешь какие-то решения, они говорят нет", — рассказывает Виктор Писарев, социальный работник Службы помощи бездомным.

Если человек реально попал в беду, ему помогут. Здесь можно согреться, поесть, принять душ и переодеться. Но конечная цель — вернуть домой. Эта женщина просит отправить ее в Тагил к сыну.

"Если есть основания для отправки этого человека, мы покупаем билет, человек уезжает", — говорит Виктор Писарев, социальный работник Службы помощи бездомным.

Спекулируют на животных, здоровье.

- Сынок у меня тяжело больной, после инсульта парализовало.

И истории эти реальны. Только вот вся прибыль достается не молящим о помощи, а их владельцам.

"Их организуют криминальные круги, совершенно очевидно — это вид криминального бизнеса. Люди оказываются совершенно бесправны перед этим криминалом", — объясняет Михаил Емельянов, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству.

Существующие за попрошайничество штрафы ничто в сравнении с заработком протягивающих руку. Теперь штрафы собираются увеличить сразу в несколько раз. А вот тех, кто организует бизнес, возможно, ждут тюремные сроки.

Текст: "Вести-Москва"

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