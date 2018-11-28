Путин и Эрдоган обсудили инцидент в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии и в Черноморском регионе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает "Россия 24", лидеры двух стран говорили по телефону, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Путин и Эрдоган решили активизировать совместные усилия по реализации меморандума по Идлибу, который был подписан в Сочи в сентябре этого года.

Кроме того, президенты уделили внимание инциденту в Керченском проливе и обменялись мнениями по вопросам стабильности и безопасности в Черноморском регионе.

25 ноября три украинских судна вторглись в территориальные воды России. Для их задержания российским пограничникам пришлось применить оружие. Трое украинских военных были ранены. Сейчас суда находятся в Керчи. В Симферополе суд должен выбрать меру пресечения задержанным морякам. 15 из них были арестованы накануне.