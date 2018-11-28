"Трезвая Россия" назвала Эстонию самой пьющей страной Европы

Эксперты движения "Трезвая Россия" впервые составил рейтинг трезвости стран Европы. В него вошли 28 стран — участниц Евросоюза.

Критерий для определения лидеров прост: количество литров выпитого алкоголя в год на душу населения. При составлении рейтинга учитывались лица в возрасте 15 лет и старше.

Открывают список страны, жители которых меньше других потребляют алкоголь. Первое место занимает Греция: ее жители оказались наименее пьющими в Европе.

Далее идет Италия, на третьем месте среди наименее пьющих стран — республика Мальта.

Что же касается тройки самых "пьяных" стран ЕС, то это Люксембург (на 26-м месте), на втором месте с конца – Словения, а самыми пьющими оказались жители Эстонии, передает "Россия 24".

Ранее "Трезвая Россия" и ВГТРК представили "Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации – 2018".

В нем первое место среди самых трезвых регионов России сохранила за собой Чечня, которая была на первой строке рейтинга и в прошлом году.