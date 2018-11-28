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Глобальное потепление и климат Земли 51 минута назад

Новости Наука

28 ноября 201816:07 Евгения Ефимова

Цена вопроса: подсчитана стоимость распыления аэрозолей в атмосфере для борьбы с изменением климата

Оценена стоимость реализации проекта распыления стратосферного аэрозоля для борьбы с изменением климата.
Фото Global Look Press.

Идея борьбы с последствиями изменения климата при помощи распыления аэрозолей в атмосфере приветствуется далеко не всеми экспертами. Некоторые специалисты справедливо указывают на риск возникновения побочных эффектов в результате такого серьёзного вмешательства.

Авторы недавнего исследования Вэйк Смит (Wake Smith) из Йельского университета и Гернот Вагнер (Gernot Wagner) из Гарвардского университета предложили отбросить в сторону все сомнения относительно успехов или неудач подобного проекта и сосредоточиться на изучение возможности самой реализации такого проекта. Кроме того, им была интересна "цена вопроса".

Одна из самых популярных идей в области геоинженерии, которые направлены на борьбу с антропогенным потеплением, заключается в распылении в стратосфере аэрозолей. Как предполагают специалисты, такая мера поможет уменьшить количество солнечной радиации, поглощаемой атмосферой Земли.

Поясним, что, попадая в атмосферу планеты, солнечные лучи порождают "тепловое" инфракрасное излучение. Оно не может вырваться обратно в космос, так как их не выпускает всё уплотняющееся "одеяло" из парниковых газов. В итоге под атмосферой образуется своего рода гигантский парник. Отсюда и название эффекта.

Метод, известный под названием инъекция аэрозоля в стратосферу (SAI), подразумевает искусственное придание атмосфере отражающей способности. Внедренные частицы в ней сработают как зеркало и не дадут солнечным лучам попасть "в парник" и нагреть его ещё больше.

К похожему результату приводят вулканические извержения. Например, вулкан Пинатубо в 1991 году снизил таким образом глобальную температуру примерно на 0,5 градуса Цельсия.

Но одно дело – процессы природные, и совсем другое – инициированные человеком.

Американские специалисты изучили, какие условия и какие ресурсы необходимы для осуществления SAI через 15 лет и на протяжении 15 лет в будущем. Цель – вдвое сократить рост антропогенного воздействия на климат планеты.

Как говорит Вагнер, он и его группа в своей работе не рассматривают целесообразность SAI. Учёные лишь показывают, что реализация программы с инженерной точки зрения технически возможна и не будет стоить баснословно дорого.

Гипотетический проект будет включать доставку сульфатов в атмосферу на высоту примерно 20 километров.

По подсчётам учёных, стоимость такого проекта может варьироваться от 2 до 2,5 миллиарда долларов США в год в течение первых 15 лет его реализации (сначала средства будут потрачены на создание и производство необходимой техники, а затем на её использование).

Исследователи отмечают, что в эту сумму входят затраты только на разработку и эксплуатацию. То есть не учитываются косвенные затраты, связанные с каким-либо мониторингом или измерением воздействия такой программы.

Также, по словам специалистов, они включили в графу "затраты на разработку" проектирование конструкции совершенно нового самолёта, который понадобится для осуществления задуманного, и его производство.

Поясним, что в предыдущих исследованиях утверждалось, что существующие сегодня самолёты смогут внести свой вклад в реализацию SAI, если их слегка модифицировать.

"Оказывается, это не так. В действительности потребуется совершенно новая конструкция самолёта", — говорит Смит.

Предлагаемое воздушное судно будет сравнимо по весу с большим узкофюзеляжным пассажирским самолётом. Чтобы достичь устойчивого полёта на высоте 20 километров, воздушному судну потребуется примерно двойная площадь крыла, двойная тяга и четыре двигателя вместо двух (в сравнении с обыкновенными авиалайнерами, чей полёт обычно проходит на высоте 10 километров).

По словам Смита, фюзеляж гипотетического самолёта должен быть коротким и узким. Именно такое строение поможем ему взять на борт тяжёлый груз распыляемого аэрозоля, а "не большой объём пространства и воздуха, необходимый для пассажиров", добавляет учёный.

По оценкам исследователей, общие расходы на разработку такого самолёта составят менее двух миллиардов долларов США. При этом потребуется 350 миллионов долларов США на модификацию существующих двигателей с малой степенью двухконтурности. Всё это также входит в графу "затраты на разработку".

Согласно озвученным планам, в первый год реализации программы распылять аэрозоль будут восемь самолётов. Они будут совершать примерно четыре тысячи вылетов в год. Спустя 15 лет количество воздушных судов увеличится примерно до 100, а общее число вылетов составит 60 тысяч в год.

Результаты исследования представлены в научном издании Environmental Research Letters.

Добавим, что ранее учёные выяснили, что распыление аэрозолей охладит планету, но не поможет спасти урожаи.

Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других планах спасти планету от глобального потепления, например, при помощи известнякового "навеса" и распыления алмазной пыли.

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