В доме во Владимирской области взорвался газ

В многоквартирном двухэтажном жилом доме в Барсове произошел взрыв газа. Под завалами могут оказаться два человека. На место происшествия в Киржачском районе Владимирской области выехали сотрудники оперативных служб.

Здание находится на территории воинской части Минобороны России, отмечает ТАСС. При взрыве один человек погиб. Из-под завалов дома 77 было извлечено тело женщины. Информацию о ее гибели подтвердил глава администрации Киржачского района Михаил Горин. Еще троих пострадавших извлекли из-под завалов живыми. Они госпитализированы.

Всего в доме, где взорвался газ, 16 квартир. Жильцов этих квартир эвакуировали.