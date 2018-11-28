Российскому музею подарили китайские грамоты

6 уникальных работ передали в дар Современному музею каллиграфии гости из провинции Хэнань. Делегация провинциальной ассоциации работников искусств Китая приехала в Москву, чтобы обсудить сотрудничество и аспекты культурного обмена.

Известно, что каллиграфическое искусство зародилось в Поднебесной очень давно. Первые образцы китайской письменности, обнаруженные археологами, датируются 6 тысячелетием до нашей эры. Это были надписи на панцирях черепах.

Российское искусство каллиграфии тоже насчитывает не одно столетие. В коллекции музея есть работы отечественных мастеров, выполненные на бересте. Варвара Пантелеева, каллиграф, работающий в стиле спенсериан, на глазах гостей сделала для них персональные визитки. Каллиграф Светлана Молодченко продемонстрировала, как рисуют заглавные буквы для иллюстрированных изданий.

Как правило, для своих работ китайские каллиграфы используют стихи древних поэтов, высказывания великих людей, пословицы и поговорки. Но госпожа Ян Цзе изобразила в стиле синшу (скоропись) стихи собственного сочинения. Этот стиль среди каллиграфов считается одним из сложных, но тем не менее популярных. Каждый уважающий себя деятель искусства, партийный работник и просто высокообразованный китаец в обязательном порядке овладевает этим искусством. Вождь китайской революции Мао Цзэдун любил записывать свои наиболее мудрые изречения в этом стиле.

Се Аньцюн, еще один именитый каллиграф из Китая, писатель, показывал свое мастерство, используя еще более сложный стиль каллиграфии - цаошу (травяное письмо). Кстати, японская современная иероглифика хирагана произошла именно из этого варианта написания иероглифов.

К традиционным шести стилям каллиграфии в последнее время добавились новые. Их используют в рекламе, мультипликации и живописи. Коллекция Современного музея каллиграфии в Сокольниках, который недавно отметил свое десятилетие, насчитывает 3 тысячи работ китайских мастеров.