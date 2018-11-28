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28 ноября 201816:07

Пассажир убил таксиста за сделанное ему замечание

Житель Всеволожского района Ленобласти в ходе ссоры с таксистом нанес ему два удара по лицу, один из которых оказался фатальным, — водитель скончался в больнице, так и не придя в сознание. Его противник скрылся с места, выйти на его след оперативникам удалось благодаря записям с камер наблюдения.

 

Конфликт произошел днем 16 ноября на улице Строителей в городе Кудрово, а возник он из-за строительного инструмента, который 32-летний местный житель загружал в багажник такси. Судя по всему, делал он это небрежно, поскольку владелец машины сделал ему замечание. Словесная перепалка была недолгой: пассажир вытащил свои вещи и ударил таксиста. Тот продолжил препираться и тут же еще раз получил по лицу. Удар был сильным — водитель потерял сознание и упал на землю, ударившись головой об асфальт.

Его противник попытался привести его в чувство, но безуспешно, после чего собрал вещи и удалился. Пятидесятилетнего пострадавшего госпитализировали, но спасти его не удалось — 24 ноября он скончался.

В среду, 28 ноября, областное управление СКР сообщило, что подозреваемого удалось задержать, суд отправил его под домашний арест. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

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