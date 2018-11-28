"Космическая почта" исполнила мечту поклонника фильма "Салют-7"

Космическая мечта стала явью: на ВДНХ встретились 12-летний школьник и советский космонавт, ставший прототипом героя фильма об орбитальной станции "Салют". Она оказалась на грани гибели, и одному из членов экипажа удалось восстановить ее работу. Встреча стала возможной благодаря "Космической почте", которая работает в павильоне "Космос".

Об этой встрече семиклассник Артем мечтал давно, поэтому заметно волнуется. Еще бы, напутствие ему дает лично Владимир Джанибеков. На память от дважды Героя Советского союза — эмблема отряда космонавтов.

- Я до этого вообще не задумывался стать космонавтом, а когда посмотрел фильм "Салют-7", мне захотелось им стать!

Фильм "Салют-7" рассказывает реальную историю. В 1985 году космонавтам Владимиру Джанибекову и Виктору Савиных удалось провести уникальную операцию по спасению терпящей бедствие советской орбитальной станции.

"Мечтать надо не о подвигах, а мечтать о полетах, о работе. Не знаю, я подвигов не совершал, я работал, и мне это нравилось", — говорит Владимир Джанибеков, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза.

Эта встреча стала возможной благодаря акции "Космическая почта". На ВДНХ в павильоне "Космос" установили ящик для писем космонавтам. Артем написал, как сильно его вдохновила история полета к "Салют-7".

Акция стартовала 4 октября, сейчас число писем достигло 5 тысяч. На первом месте, конечно же, вопросы о том, как стать космонавтом. Часто спрашивают о космическом туризме. Например, первоклассник интересуется: "Скоро ли человечество будет путешествовать с планеты на планету? И бесконечна ли Вселенная?"

Космонавты обещают, что ответят каждому.

"Я встречал множество самых необычных вопросов, я их стараюсь коллекционировать. Мальчик из Якутска убил меня таким вопросом: если на борту МКС произойдет преступление, по каким законам его судить?" – рассказывает летчик-космонавт, Герой РФ Федор Юрчихин.

Организаторы планируют сделать акцию постоянной. Самые интересные вопросы обещают отправить прямо на МКС.