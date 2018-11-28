Укрепление связей: Константинополь объяснил, зачем упразднил "русский экзархат" Европы

Константинопольский патриархат объяснил свое решение распустить Западноевропейский экзархат приходов русской традиции.

"Сегодняшнее решение направлено на дальнейшее укрепление связи приходов русской традиции с материнской церковью Константинопольского патриархата", — говорится в сообщении Синода Константинопольского патриархата.

В документе подчеркивается, что решение продиктовано "пастырской заботой", а также выражается надежда на то, что приходы останутся "верными Вселенскому патриархату", как предана им "Константинопольская мать", передает "Интерфакс".

Между тем, в Русской православной церкви уже предложили приходам Западноевропейского экзархата перейти под юрисдикцию Московского патриархата.

По словам замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Николая Балашова, в 2003 году всем архиереям и православным приходам русской традиции в Западной Европе уже предлагалось объединиться в составе самоуправляемого митрополичьего округа РПЦ. "Возможно, настает время заново осмыслить этот не всеми тогда услышанный призыв", — отметил он.