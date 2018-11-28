Испанские СМИ назвали обладателя "Золотого мяча"
Испанская радиостанция Onda Cero утверждает, что хорватский полузащитник мадридского футбольного клуба "Реал" Лука Модрич станет обладателем "Золотого мяча" 2018 года.
По информации издания, второе место займет португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, а третье – французский нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн.
Ранее другое испанское издание As привело свою версию списка основных претендентов. По их мнению, конкуренцию Модричу составят два чемпиона мира в составе сборной Франции – Килиан Мбаппе и Рафаэль Варан.
Отметим, что официальное объявление и награждение победителя состоится 3 декабря в Париже. Ранее Модрич был признан игроком сезона по версии УЕФА.
Сейчас
Под Нарьян-Маром вертолет совершил жесткую посадку
Картина дня
-
Путин впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе
- ЦБ может возобновить закупку валюты 15 января
- Порошенко подписал закон о военном положении в 10 областях Украины
- Ивантеевский стрелок: я никого не хотел убивать
- Бутина переведена в одиночную камеру и может гулять только ночью
Самое читаемое
-
4-летний сын актера умер через два дня после его ухода из семьи
- "Мисс Москва" вышла замуж за короля Малайзии. Фото
- Шальная пуля убила школьницу, смотревшую дома мультики
- В Китае задержана самая красивая воровка Поднебесной. Видео
- В московском парке нашли пакеты с фрагментами тела женщины
Авто.Вести.Ru
-
АвтоВАЗ выпустил первый Lada Xray с вариатором!
- Новое поколение Mazda3: теперь полноприводая!
- Honda предъявила новый кроссовер по имени Passport
- Представлен новый Porsche 911 (известны российские цены)
- Lincoln показал своего конкурента BMW X5
Вести.Экономика
-
Набиуллина: меры правительства ускорят рост ВВП в 1,5-2 раза
- Google обвинили в нарушении правил о защите персональных данных в ЕС
- Трамп выразил недовольство назначением Пауэлла на пост главы ФРС
- Аналитика Brand Analytics в группе публичных коммуникаций Yota
- Самые крупные разделения компаний в XXI веке
Недвижимость
-
Мэр назвал чиновников дебилами из-за детской площадки
- Женщина поселилась во дворе, потому что дочь отобрала у нее квартиру
- Оплата ЖКХ больше всего раздражает россиян
- Парковка в Москве подорожает вдвое
- Робот-каменщик построил дом за два дня
- Дожить до сноса: столичные хрущевки решили отремонтировать
Вести.Медицина
-
Почему не худеется: 4 причины, по которым вы не теряете вес
- Есть вопрос: как часто нужно принимать душ на самом деле
- Досыпание в выходные вредит женщинам, и вот каким образом
- При синдроме раздраженного кишечника поможет гипноз
- Добровольцы согласились проглотить детали Лего ради науки
Вести в 20.00
-
Исполнители авантюры Порошенко арестованы
- Госнаграды в Кремле. Артисты, космонавты, ученые
- Как отделить правильных магов от неправильных
Москва 24
-
Росавтодор разрешил менять асфальт при минусовой температуре
- В ручной клади в аэропорту нашли младенца
- Специалист выбрал лучшую незамерзайку для автомобиля
- Жена Мамаева пообещала разобраться с избитым водителем
- Житель Москвы покалечил кормившую кошек пенсионерку
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad Pro: колосс на iOS
- Обзор Huawei Mate 20 Pro: удобные инновации
- Первый спутниковый телефон на Android поступает в продажу
- "Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"
- Мощнейший смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена
Вести-Москва
-
В Наро-Фоминске тренер наказал ребенка за ошибку ударом ногой в голову
- С ружьем за деньгами: из-за 625 рублей мужчине грозит до 15 лет тюрьмы
- Роспотребнадзор проверил московские родники
- На Манежной площади появилась ретро-елка
- Премьера: 6 декабря на экраны выйдет "Заповедник"
- Москвичи выстроились в очередь, чтобы прокатиться на новой канатной дороге
Вести.Стиль
-
Уже не в моде: 5 главных антитрендов зимы 2019
- Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона
- Как ухаживать за кожей рук зимой
- Как бороться с черными точками на лице
- Готовим новогодние подарки заранее
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Космический зонд InSight успешно сел на поверхность Марса
- Искусственный интеллект поможет "общаться" с умершими людьми
- Инфицированные муравьи "берут больничный", чтобы не заражать других членов колонии
- Зонд OSIRIS-REx, подлетающий к астероиду Бенну, успешно развернул "руку" для отбора проб
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения