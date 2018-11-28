Еще 9 украинских моряков арестованы в Симферополе

Меру пресечения еще 9 украинским военным морякам, нарушившим на трех кораблях российскую границу, избрал Киевский райсуд Симферополя. 15 моряков были до 25 января 2019 года арестованы днем ранее.

Всех подсудимых из Керчи, где находятся два бронекатера и буксир ВМС Украины, доставили в столицу Крыма. К некоторым задержанным на заседание суда приехали родственники, сообщает РИА Новости.

На два месяца на время следствия взяты под стражу сотрудник Службы безопасности Украины Андрей Драч и капитан третьего ранга Военно-морских сил Украины Владимир Лисовой с буксира "Яны Капу". Уроженец Севастополя Владимир Лисовой сейчас живет в Одессе, но его родители проживают в Ялте. Адвокат Лисового настаивал на том, что его подзащитный может находиться под домашним арестом. Кроме того, адвокат подчеркнул, что подзащитный выполнял приказ своего командира.

Кроме того, по решению судьи Андрея Долгополова арестован и командир задержанного за нарушение российской границы бронекатера ВМС Украины "Никополь" Богдан Небылица. Два ближайших месяца под стражей проведет командир дивизиона ВМСУ, капитана 2 ранга Дениса Гриценко с бронекатера "Бердянск". У Гриценко также в Крыму живут родители. В его собственности находится часть квартиры в Симферополе.

До 25 января 2019 года арестованы старший матрос Вячеслав Зинченко, матросы буксира "Яны Капу" Юрий Безъязычный и Евгений Семидоцкий. Кроме того, арестованы командир буксира "Яны Капу" Олег Мельничук и Андрей Шевченко.

Два бронекатера ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" двигались по Черному морю к Керченском проливу. При этом они нарушили российскую морскую границу. На законные требования остановиться с кораблей и катеров погранслужбы ФСБ России украинские моряки не реагировали, опасно маневрировали. Бронекатер "Бердянск" остановился после того, как по катеру был открыт огонь. Трое моряков осколками обшивки были легко ранены. Пострадали 24-летний матрос Артем Артеменко, 27-летний Василий Сорока и 19-летний Андрей Эйдер.

По статье о нарушении российской границы задержанным может грозить до 6 лет лишения свободы.