Поезд сбил американца, возлагавшего цветы на месте гибели его знакомого

В Южной Калифорнии поезд насмерть сбил 47-летнего мужчину, когда он возлагал цветы на месте гибели другого местного жителя, погибшего под колесами пассажирского состава за три дня до этого, сообщает VC Star.

Первый инцидент произошел около 17 часов 24 ноября — 38-летний Роберт Мельгоза зазевался и ступил на железнодорожные пути прямо перед следовавшим из Лос-Анджелеса поездом. От полученных травм он скончался на месте.

В понедельник, 26 ноября, на том же месте двигавшийся со скоростью 112 километров в час состав сбил 47-летнего местного жителя — он пришел почтить память погибшего, но тоже угодил под колеса. Очевидцы утверждают, что они несколько раз предупреждали мужчину о приближении поезда, но тот попросту не успел отойти в сторону.