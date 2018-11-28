Порошенко: Украина передислоцирует войска, чтобы "враг не вошел вовнутрь"

Президент Украины Петр Порошенко проинформировал общественность о передислокации войск, в связи с введением военного положения в ряде областей страны.

Как передает "Интерфакс", об этом глава государства рассказал на встрече с жителями Черниговской области.

Порошенко подчеркнул, что кроме этого будет усилена охрана границ с Россией, в том числе, в Черниговской области. Он пояснил этот шаг нежеланием, чтобы "войска врага не вошли вовнутрь государства".

Президент Украины также сообщил, что вооруженные силы страны должны быть начеку в Донецкой и Запорожской областях, а также у побережья Азовского моря.

Порошенко полагает, что это Россия намерена соединить Крым с восточной частью Украины в одно целое.

Он заявил, что у страны уже не та армия, что в 2014 году, и она не позволит это совершить.

Военное положение на Украине вводится на месяц, до 26 декабря, в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Азовского моря.

Этот шаг последовал после инцидента в Керченском проливе. 25 ноября три украинских корабля — рейдовый буксир "Яны Капу" и артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" — пересекли государственную границу и вошли в закрытые территориальные воды РФ. На требования остановиться они не реагировали. В итоге корабли были задержаны и сейчас находятся в Керчи. Несколько украинских моряков были арестованы в рамках уголовного дела о нарушении госграницы РФ.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся провокацией киевских властей в преддверии президентских выборов на Украине, которые состоятся в марте 2019 года.