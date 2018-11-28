Новейший истребитель МиГ-35 закончит испытания в следующем году

Российский многоцелевой истребитель МиГ-35 должен завершить все испытания уже в 2019 году. Контракт на поставку этих самолетов в войска подписан летом 2018 года на форуме "Армия". Первая партия будет состоять из 6 машин, заявил агентству ТАСС глава российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.

В РСК добавили, что могут выпускать до 36 новых самолетов в год. Это стало возможно благодаря внедрению новой цифровой системы на предприятии. Она уже повысила темпы выпуска новой продукции на 15%. В будущем производительность труда вырастет в два раза.

Тарасенко также рассказал, что МиГ-35 может получить новейшую радиолокационную станцию на основе активной фазированной решетки, или АФАР. Такая работает надежнее и быстрее, чем РЛС предыдущего поколения. По неподтвержденной информации, это будет "Жук-А". Он замечает противника на расстоянии до 160 километров, одновременно способен сопровождать до 30 летательных аппаратов и обстреливать до 6 целей.

При этом сам МиГ-35 стал менее заметным для радаров. Он меньше других российских истребителей вроде Су-30 или Су-35. Кром того, ряд деталей крыла и фюзеляжа сделаны не из металла, а из композитных материалов. Если раньше доля угле и стекловолокна в самолете была около 1%. То сейчас она доведена до 25%.