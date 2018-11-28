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Антропология 45 минут назад
Роман длиною в 30 тысяч лет: неандертальцы скрещивались с сапиенсами намного чаще, чем считалось
Учёные давно установили, что современные люди являются носителями неандертальской ДНК. Предполагалось, что это результат непродолжительного "межвидового романа".
Однако новая работа исследователей из Университета Темпл в США опровергает это мнение. Судя по всему, связь древних сапиенсов и их "двоюродных братьев" не была мимолётной. Напротив, виды Homo neanderthalensis и Homo sapiens скрещивались неоднократно, причём на протяжении довольно долгого периода времени, утверждают исследователи.
Напомним, что древние люди покинули свою африканскую "колыбель" порядка 100 тысяч и, миновав Ближний Восток, начали расселяться по обширным территориям Евразии около 75 тысяч лет назад. Неандертальцы, к тому времени уже обжившие материк, вымерли примерно 40 тысяч лет назад. Очевидно, в течение более чем 30 тысяч лет они и наши предки пользовались сексуальной совместимостью.
Напоминанием об этих отношениях сегодня служит примерно 2% человеческой ДНК. Фактически, единственными современными людьми, лишёнными неандертальских генов, являются потомки тех древних сапиенсов-домоседов, которые не отправились в путешествие из Африки на север.
Однако более пристальное изучение и сравнение геномов современных людей натолкнуло учёных на мысль о том, что скрещиваний с неандертальцами на самом деле было куда больше, чем считалось.
Недавние работы показали, что люди, проживающие в Восточной Азии, имеют намного больше неандертальской ДНК, чем коренные европейцы. Разница составляет от 12 до 20%.
Это говорит о том, что у неандертальцев и сапиенсов были не "отношения на одну ночь", а довольно долгосрочная связь, рассуждали авторы работы. Однако свою теорию им необходимо было подкрепить доказательствами.
Для этого исследователи использовали базу генетических данных, собранную в рамках проекта "1000 геномов" (1000 Genomes Project). Они сравнили образцы неандертальской ДНК и ДНК людей с восточноазиатскими и европейским родословными. Результаты подтвердили, что предки обеих групп неоднократно скрещивались с "кузенами".
Затем специалисты применили методику моделирования и использовали алгоритм машинного обучения, чтобы рассмотреть все возможные варианты "любовных событий", которые могли привести к появлению того процента неандертальской ДНК, который наблюдается в геноме современных людей.
Результаты показали, что эпизодов скрещивания действительно было гораздо больше, чем считалось. Причём взаимодействия между сапиенсами и неандертальцами, судя по всему, были одинаково частыми на территории как Европы, так и Восточной Азии.
Правда, объяснить, почему геном людей с восточноазиатскими корнями содержит больше неандертальской ДНК, эксперты пока затрудняются.
В будущем исследователи намерены отыскать ответы. Также они полагают, что разница в количестве неандертальских генов у современных азиатов и европейцев поможет уточнить географические перемещения популяций неандертальцев и сапиенсов и выяснить, как долго те или иные группы проживали в конкретном регионе и сосуществовали вместе.
Подробнее об этой работе рассказывается в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.
Напомним, что авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее подробно рассказывали о генетическом наследстве неандертальцев. Оказалось, что их гены защищают современных людей от шизофрении, помогают бороться с ВИЧ, гепатитом и гриппом. Кроме того, именно от неандертальцев нам достались депрессия и табакозависимость.
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