В Кремле обнародовали график встреч Путина в Буэнос-Айресе

Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков рассказал о предстоящем ряде встреч Владимира Путина в рамках саммита G20.

Первого декабря в Буэнос-Айресе состоится встреча российского лидера с американским президентом Дональдом Трампом. Представитель Кремля подчеркнул, что уже обусловлены время и место переговоров.

В рамках беседы будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений, разоружения, обеспечения стабильности в мире. Затронут политики инцидент в Керченском проливе, а также сирийский конфликт. Ушаков отметил, что эта встреча важна в одинаковой степени для России и США "с точки зрения дальнейшего развития ситуации вообще в мире".

Помощник президента прокомментировал, что встреча пройдет в формате тет-а-тет и ее характер, содержание, продолжительность будут зависеть от самих лидеров. С российской стороны ожидается, что этот разговор станет продолжением беседы в Хельсинки.

В рамках двусторонней встречи Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ ожидается обсуждение создания нового механизма переговоров по мирному договору между Россией и Японией.

Ушаков напомнил, что на недавней встрече в Сингапуре лидеры двух стран "договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору с опорой на совместную декларацию 1956 года", передает ТАСС

Помощник президента подчеркнул, что Россия готова к продолжению переговоров по данной теме. Для этого необходима "соответствующая атмосфера доверия и сотрудничества". Также в ходе беседы важной темой станет укрепление торгово-экономического взаимодействия.

В рамках встречи президента России с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита G20 будет обсуждена ситуация на Украине и Ближнем Востоке, а также выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ушаков прокомментировал, что планируется рассмотреть проблематику координации действий по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, обеспечению европейской безопасности.

Также 1 декабря состоится двусторонняя встреча Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В рамках беседы лидеры России и Германии обсудят ситуацию в Сирии и на Украине.

Состоится встреча с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. В ее ходе планируется обсудить ситуацию в Йемене.

Ушаков напомнил, что российская сторона призывает к скорейшему прекращению кровопролития и возобновление межйеменского диалога под эгидой ООН.

До открытия саммита состоится встреча лидеров стран БРИКС, группы, состоящей из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, а затем неформальный саммит в формате РИК.

По словам помощника президента, на встрече БРИКС Путин намерен обратить внимание на необходимость объединять усилия мирового сообщества в борьбе с терроризмом и в решении региональных кризисов.

Также будет обсуждаться глобальная экономическая повестка. Путин выскажется в защиту многосторонней торговой системы при руководящей роли ВТО, подчеркнет необходимость продолжения реформы МВФ и глобальной финансовой архитектуры.

В рамках трехсторонней неформальной встречи между Россией, Индией и Китаем предполагается обсудить вопросы формирования и укрепления архитектуры равной и неделимой безопасности, а также выстраивание отношений в АТР.

Ушаков отметил, что Россия, Индия и Китай во многом придерживаются одинаковых точек зрения по вопросам международной политики и глобального экономического развития.