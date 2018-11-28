Щедрого борца с коррупцией из Башкирии отправили в колонию

Бывший начальник антикоррупционного отдела башкирского управления МВД Игорь Воробьев, ставший главным героем ролика о безграничной мужской щедрости по отношению к супруге, получил три с половиной года в колонии — стерлитамакский суд признал его виновным в превышении должностных полномочий.

В сентябре 2017 года Воробьев, как установили следователи, избил задержанного за организацию подпольного казино, притом что тот был в наручниках. Спустя два месяца бывший экс-борец с коррупцией прославился на всю страну благодаря опубликованному на YouTube ролику, где он дарит возлюбленной белый Mercedes-Benz GLA стоимостью не менее 2,6 миллиона рублей.

Презентом заинтересовалась прокуратура. Сотрудники ведомства выяснили, что при ежегодном доходе в 1 миллион рублей Воробьёв владел имуществом, рыночная стоимость которого превышала 42 миллиона. Это двухэтажный жилой дом со спа-комплексом под Уфой, две элитные иномарки и два нежилых помещения в столице республики. В итоге квартира, офисное помещение и Mercedes бывшего руководителя ОБЭП были конфискованы, а сам он в среду был приговорен в трем с половиной годам в колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Кроме того, ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет.