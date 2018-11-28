КХЛ. "Сибирь" едва не упустила пятую победу подряд

Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги стартовал в Шанхае, где китайский "Куньлунь" принимал новосибирскую "Сибирь". Российский клуб по ходу встречи вел со счетом 5:1, но в итоге смог довести дело до победы только в серии буллитов (6:5).

В составе победителей дубль оформил Никита Михайлов (10-я и 39-я минуты), еще по шайбе забросили Шейн Принс (15-я), Жильбер Брюле (19-я) и Юкка Пелтола (39-я). У хозяев хет-триком отметился Олли Палола (13-я и дважды 60-я минуты), еще по разу отличились Патрик Лунд (49-я) и Вилле Лаюнен (52-я). Решающий буллит в активе нападающего "Сибири" Данила Романцева.

Новосибирский клуб одержал пятую победу подряд и с 23 очками поднялся на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Кроме того, "Сибирь" впервые в истории смогла обыграть "Куньлунь" в гостях. Китайский клуб с 31 баллом занимает восьмую строчку на Востоке.