Искусственному интеллекту не разрешат управлять самолетами

Если беспилотные автомобили уже ездят по дорогам Калифорнии, то пассажирских самолетов с искусственным управлением человечеству не видать еще как минимум 10 лет, сообщает Aviation Week.

Пассажирские самолеты еще долго не смогут летать на автоматическом управлении, считают эксперты Французского аэрокосмического исследовательского центра (ONERA) и компании Thales.

По словам экспертов, нынешние системы с искусственным интеллектом обучаются на основе больших массивов данных, и это проблема.

"В этом случае быстро устранить причину неполадок в сложных устройствах алгоритмы пока не могут", — отметили представители ONERA.

"Программистам необходимо понимать, как именно умные системы принимают решения и по каким причинам", — заявил директор по информационным системам ONERA Виржини Вьель.

Вьель уверен, что в ближайшие десять лет ощутимых подвижек в этой области не будет.