Сергей Семак: в матче "Копенгагеном" легкой прогулки не будет

Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против датского "Копенгагена".

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 29 ноября. "Зенит" с 8 очками возглавляет таблицу группы "С". Датчане с 5 баллами находятся на третьей строчке.

"Естественно, легкой прогулки не будет, — сказал Семак, которого цитирует пресс-служба сине-бело-голубых. — Команды похожи по уровню, класс команд примерно одинаковый. Мы играем дома, в этом наше преимущество. Дома играть всегда приятнее. В остальном это будет тяжелая игра против очень хорошей команды".

Кроме того, Семак добавил, что в четверг против "Копенгагена" точно не смогут сыграть Юрий Жирков и Олег Шатов. Плюс под вопрос участие в игре Игоря Смольникова и Эмануэля Мамманы