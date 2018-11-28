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28 ноября 201819:02 Юлия Воробьёва

Электрическая стимуляция вернёт пациентам чувство обоняния

При аносмии пациент полностью или частично утрачивает способность чувствовать запахи. Это не только снижает качество жизни, но в некоторых случаях может быть опасным для жизни человека.
Фото Global Look Press.

Приборы под названием кохлеарные имплантаты позволяют многим пациентам с нарушениями слуха вернуть утраченную способность слышать за счёт электрической стимуляции определённых нервов.

Исследователи из нескольких университетов и медицинских центров США предположили, что по такому же принципу можно помочь и другим пациентам – с потерей обоняния.

Специалисты поясняют, что аносмия, или утрата обоняния, не такое уж редкое явление. Она так или иначе знакома примерно 5% всех людей в мире. Нарушение может быть связано с непроходимостью носовой полости (возникающей, скажем, при рините и похожих заболеваниях). В таких случаях вернуть чувство обоняния помогают разные типы лечения.

Если же причиной аносмии становится повреждение сенсорных нервов, к примеру, в результате вирусных заболеваний, травмы головы или вследствие естественных процессов старения, помочь пациенту крайне сложно. По сути сегодня не существует методики лечения подобных нарушений.

В ходе новой работы исследователи доказали, что вернуть пациентам с аносмией чувство обоняния помогает стимуляция нервов в обонятельной луковице. Это часть мозга, в которой обрабатывается информация о запахе, поступающая из носа. Затем она отправляется в более глубокие области мозга, поясняют специалисты.

Для участия в эксперименте они пригласили пять человек в возрасте от 43 до 72 лет, которые не утратили чувствительность к запахам. Для проверки им предложили обнюхать 40 разных предметов. Затем в полость придаточной пазухи носа им поместили электроды, которые обеспечивали стимуляцию нервов обонятельной луковицы.

В ходе испытания трое добровольцев смогли различить несколько "искусственных" запахов, в том числе довольно резкие ароматы лука и антисептика, а также фруктовые и кислые ароматы. Все эти чувства были вызваны электростимуляцией.

Затем у добровольцев "медицинским путём" вызвали аносмию и повторили тест. Участники вновь смогли почувствовать запахи благодаря электростимуляции. При этом они сообщили о минимальном дискомфорте, вызванном работой электродов.

Таким образом учёные доказали состоятельность своей концепции: они уверены, что имплантаты, работающие по такому принципу, смогут вернуть пациентам утраченное обоняние.

"Наша работа показывает, что технология восстановления обоняния – это идея, которую стоит изучать дальше. Например, разработка кохлеарных имплантатов не ускорилась, пока кто-то не поместил электрод в ушную улитку пациента и не обнаружил, что пациент услышал звуки на определённых частотах", — рассказывает соавтор новой работы Эрик Холбрук (Eric Holbrook) из Медицинского центра Massachusetts Eye and Ear при Гарвардской медицинской школе.

Создание имплантата станет следующим этапом работы исследователей. Отмечается, что такой стимулятор будет сложнее кохлеарного аналога, хотя накопленные знания и существующие технологии в области нейропротезирования, безусловно, послужат хорошей базой.

Как ожидается, новые приборы будут обнаруживать различные молекулы, попадающие в нос, и соответственно реагировать, стимулируя обонятельную луковицу.

К слову, специалисты уточняют, что более 50% людей старше 65 лет утрачивают возможность различать запахи частично или полностью. И это не только снижает качество жизни (человек уже не может наслаждаться любимыми ароматами), но и может быть опасно. Скажем, люди с аносмией не могут почувствовать запах газа при утечке или дыма при пожаре, для них также повышается риск отравиться испортившейся пищей и так далее.

Кроме того, чувство обоняния тесно связано с вкусовыми ощущениями. В случае их ухудшения у человека снижается аппетит, а это, как известно, негативно сказывается на общем состоянии здоровья. (Между прочим, в данном случае действует и обратный принцип: чтобы похудеть, учёные советуют перестать нюхать еду.)

"Мы надеемся, что в конечном итоге мы сможем восстановить обоняние у людей, утративших его. Теперь мы знаем, что электрическая стимуляция обонятельной луковицы может обеспечить [такой эффект], и это обнадёживает", – заключает Холбрук.

Научная статья по итогам этой работы опубликована в журнале International Forum of Allergy and Rhinology.

Напомним, что ранее исследователи разрушили миф о слабости человеческого обоняния и доказали, что человеческий нос способен распознать около триллиона запахов.

Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, как запахи влияют на поведение людей и управляют их эмоциями, помогают выбрать партнёра и "унюхать" конкурента.

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